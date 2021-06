A la découverte du premier whisky créé à l'aide d'une intelligence artificielle

La distillerie suédoise Mackmyra commercialise le premier whisky créé par de l'intelligence artificielle. Intelligens se présente comme la quintessence de ce que peut produire Mackmyra et de ce que demandent ses clients.

En collaboration avec Microsoft et la startup finlandaise Fourkind, des algorithmes ont mis au point une nouvelle saveur après l'analyse de l'ensemble des créations de Mackmyra (plus de 70 recettes), des données de vente et des exigences des clients. Parmi les 70 millions de combinaisons possibles, il ressort donc Intelligens.

Il s'agit d'un whisky malt à la couleur jaune doré qui sent bon le caramel et la vanille avec de fines notes d'agrumes, de poire et de pomme.

En bouche, il fait ressortir ce goût de vanille avec de fines notes de chêne, de fruits, d'épices et un très petit soupçon de fumée. Fruité et boisé, il a été conçu pour plaire au plus grand nombre.

Cette distillerie suédoise se distingue également par son caractère écoresponsable, revendiquant une production 100% locale parfaitement neutre en carbone.