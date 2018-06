A la découverte du plus petit ordinateur du monde, au service de la médecine

Des chercheurs de l'université du Michigan (États-Unis) présentent "le plus petit ordinateur du monde", de 0,3 millimètre de côté, soit plus petit encore que l'extrémité d'un grain de riz.

Malgré sa taille plus que réduite, ce qu'il faut bien qualifier d'ordinateur comprend un processeur, de la RAM (mémoire vive) ainsi que des émetteurs et récepteurs sans fil. Le tout est alimenté en énergie par la lumière, laquelle permet également de transférer les données. Ces recherches ont été menées en collaboration avec Fujitsu.

Ce système de capteur sans fil et sans pile de 0,04 mm3 communique donc par la lumière. Son usage unique est pour l'instant de capter la température avec précision. De fait, cet ordinateur est capable de relever des températures dans des régions minuscules, avec une erreur d'environ 0,1 degré Celsius. L'idée est d'en faire dans un premier temps un outil de mesure de précision dans le domaine médical, comme en cancérologie avec la mesure de la température des tumeurs.

Cette annonce fait écho à celle d'IBM, qui avait déjà créé la sensation en mars 2018 en présentant une machine de l'ordre de 1x1mm, soit l'équivalent d'un gros grain de sel. Parfaitement autonome, il est composé essentiellement de centaines de milliers de transistors et d'une mémoire vive, le tout étant alimenté en énergie là encore grâce à une cellule photovoltaïque. Ici, le but serait d'en faire une sorte de mouchard, accolé à un produit ou même directement inséré dedans, dans le but de contrôler son authenticité et de compiler toutes les informations relatives à sa traçabilité, afin d'éradiquer par exemple tout risque de contrefaçon.