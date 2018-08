À Hawaï, l'éruption du volcan Kilauea pourrait durer plusieurs années

Cette éruption est l'une des plus intenses et des plus longues du Kilauea. Par endroit, 100 m3 de lave s'échappent chaque seconde.

23 km² de terres recouvertes

Depuis le 3 mai 2018, ce volcan Hawaïen a couvert de lave plus de 23 km² de terres, entrainé l’évacuation de milliers de personnes, détruit plus de 700 maisons et a agrandi l'île d'au moins 3 km².

Mais c'est aussi devenu un spectacle pour touristes, via des tours organisés en hélicoptère ou en bateau. Certaines embarcations pouvaient s'approcher jusqu'à 50 mètres de la lave, malgré les risques...

Mais le 16 juillet, un accident a été annoncé par les autorités. L'un des bateaux a été touché par une explosion volcanique.

Bilan : 23 blessés dont 13 hospitalisés dans un hôpital local.

En réaction, les autorités ont décidé de fixer une distance minimale de 300 mètres pour les tours touristiques.

Selon l’Observatoire volcanique d'Hawaï, si l'éruption continue à ce rythme, elle pourrait encore durer plusieurs mois voire plusieurs années.