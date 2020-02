A Abidjan, le "dernier horloger public" refuse de prendre sa retraite

"Docteur en montres!", peut-on lire sur un étal. A Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le métier d'horloger public, autrefois florissant, est menacé de disparition sous l'effet conjugué des nouvelles technologies et de l'absence de relève.

"Nous étions des centaines et des milliers installés à tous les coins de rues des quartiers d'Abidjan, la mégalopole de quatre millions d'habitants à l'époque, pour apporter assistance aux personnes dont les montres présentaient des défaillances: pile hors service, remontoir bloqué...", se souvient-il avec beaucoup de regrets. "Aujourd'hui, de ma génération, il ne reste presque personne, le métier a presque disparu ", déplore-t-il.

Assis sous un parasol, dans une rue de Treichville, un quartier populaire d' Abidjan , Séraphin Kouassi Kouadio, 68 ans dont un demi-siècle à réparer les montres, se déclare "dernier horloger public" d'Abidjan. Il refuse de partir en retraite en l'absence d'une relève "assurée et rassurante".

Téléphones portables et montres chinoises

Ces ateliers de réparation à ciel ouvert se transformaient également en points de ralliement pour discuter football, jouer aux dames ou parler de politique à une période où la libre expression était contrôlée par le régime de parti unique (1960-1990).

L'avènement du téléphone portable, devenu un compagnon quotidien qui donne l'heure, a accéléré l'agonie des réparateurs de montres.

"Comme un malheur n'arrive jamais seul, la présence sur le marché de montres 'Made in China ou Indonesia', aux qualités douteuses et à des prix très abordables, a largement contribué à la mise à mort du métier", explique le sociologue Roger Manet.

"Les Ivoiriens réparent de moins en moins leurs montres", témoigne-t-il. "Aujourd'hui (...) quand une montre tombe en panne, on la met au rebut et on préfère s'acheter une nouvelle." L'absence d'écoles spécialisées après la fermeture, il y a plusieurs années, de la célèbre Ecole d'horlogerie suisse d'Abidjan, n'a pas permis d'assurer la relève.