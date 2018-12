À 17 ans, elle veut être la première personne à aller sur Mars

Alyssa Carson dédie sa vie à s'entraîner pour être la première personne à poser le pied sur la planète rouge.

Le premier voyage vers Mars, Alyssa Carson compte bien en être. Âgée de 17 ans, cette jeune Américaine passe sa vie à s'entraîner ferme pour faire partie du premier équipage embarqué vers la planète rouge, aux alentours de 2030 selon la NASA. "J’ai commencé par aller au centre de formation spatial de Huntsville, en Alabama", explique-t-elle. "Puis je suis allée dans des centres spatiaux au Canada, en Turquie et dans d'autres centres aux États-Unis." Si la route est encore longue, la jeune femme a de bonnes chances d'y parvenir. En parallèle de son cursus scolaire, Alyssa Carson a suivi le programme Possum, qui lui a permis de s'entraîner en combinaison spatiale dans des centrifugeuses, dans des états de micro-gravité et dans des milieux sous-marins. "J'ai maintenant une certification d'études spatiales puisque j'ai validé les cours", se félicite-t-elle.

Inspirer les femmes et les plus jeunes

Alyssa Carson espère aujourd’hui inspirer d'autres jeunes femmes et les inciter à explorer leur passion pour la science et l'espace. "Lorsqu'ils sélectionnent les astronautes, ils essaient de respecter la parité hommes-femmes mais il y a clairement beaucoup de femmes qui travaillent dans l'industrie spatiale", précise-t-elle. "Il faut des dizaines de milliers de personnes pour envoyer un astronaute dans l'espace. Donc il faudrait potentiellement des dizaines de milliers de femmes pour participer à ce processus." Pour l’apprentie astronaute, c'est clair: "Je pense qu'il est important que les enfants sachent qu'ils peuvent suivre tous leurs rêves et ils peuvent décider très jeunes de ce qu'ils veulent faire plus tard".