À 10 ans, Victor récolte des fournitures scolaires pour les plus démunis

Aidé par sa mère et ses amis de classe, Victor a créé Feutres ET Compagnie, une association qui a pris de l'ampleur.

Il n'a que 10 ans mais est déjà à l'origine d'une association. C'est en découvrant, dans le cartable de Victor, un papier sur lequel était inscrit "Feutres ET Compagnie, ne jetez plus vos stylos, pensez aux plus démunis", que Stéphanie a compris le projet de son fils. Son idée est simple: récolter des stylos, livres, feutres et cahiers pour les offrir à ceux qui n'ont pas les moyens d'être convenablement équipés.

Appuyé par ses camarades de classe, il a commencé à récolter des fournitures dans son école pour aider les élèves de sa région. Aujourd'hui, Feutres ET Compagnie fournit plusieurs pays dans le monde. "On est fiers de cette idée, déjà au départ, et puis de l'investissement que Victor est capable de donner tout le long", confie sa mère.

Créée en 2017, l'association a pu, grâce aux récoltes de dons et de fournitures, mener à bien de grands projets. Victor et sa mère viennent en aide à des particuliers, à des centres sociaux mais aussi à d'autres associations, à l'instar de la fondation des Enfants du Désert au Maroc. Pour Victor, "c'est normal parce qu'il y en a qui ont besoin d'aide" et il ajoute: "Cela me fait du bien de penser qu'il y a des gens qui sont heureux maintenant".

Aujourd'hui, Feutres ET Compagnie a envoyé plus de 2500 kilos de fournitures scolaires et compte plus de 180 adhérents.