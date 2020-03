6 jeux amusants à faire lors d'une soirée entre amis

Envie de vous éclater avec vos amis et les amuser en soirée ? Voici 6 jeux amusants pour des fous rires assurés.

1. Celebrity

C'est un jeu qui vous garantit des fous rires à en avoir des crampes ! Le but du jeu est de faire deviner à votre équipe le plus de célébrités possibles. Il se déroule en 3 manches : à la première, vous avez 30 secondes pour faire deviner une célébrité à votre équipe ; ensuite, à la deuxième manche, vous avez droit à un seul mot et enfin, à la troisième manche, il s'agit de mimer la personnalité.

2. Le jeu du 21

Jeu hyper simple et très amusant. Il s'agit de prononcer une suite de chiffres, chacun son tour. On commence par le chiffre « 1 », le voisin de gauche prononce le chiffre suivant et ainsi de suite. Si quelqu'un prononce deux chiffres de suite, alors le jeu change de sens. Il est ainsi poursuivi jusqu'au chiffre 21 si personne ne se trompe.

3. Le jeu du post-it

C'est surement l'un des meilleurs jeux pour une soirée réussie. Chaque participant inscrit un nom de personnage sur un post-it qu'il colle sur le front de son voisin. Il s'agit, par la suite, pour chacun de deviner le nom du personnage inscrit sur son front en posant une série de questions auxquelles les autres peuvent répondre par oui ou non. En cas de non, la main passe à un autre participant et ainsi de suite.

4. Pictionary

Le célèbre jeu de dessin est un classique des soirées entre amis. Si vous n'avez pas la boîte, vous pouvez fabriquer votre propre jeu. Une ardoise effaçable, des bouts de papier où vous inscrivez des noms d'objets ou autres, et le tour est joué ! Le principe est de faire deviner à son équipe le plus de mots possibles en les dessinant. Interdiction totale de parler ou de mimer.

5. Le jeu des paris

Donnez à vos invités des défis à relever et qu'ils seront les seuls à connaître. Ils devront les réaliser tout au long de la soirée sans que les autres s'en aperçoivent.

6. La Dragobar

Il s'agit tout simplement de « draguer » votre voisin de gauche en prononçant des phrases et en incarnant des personnages inscrits sur des cartes. Le voisin de droite, quant à lui, a pour rôle de casser le coup.