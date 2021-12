5 traditions de Noël étranges dans le monde

Noël est LA période où les traditions ressortent le plus, crèche, sapin, repas de famille, messe de minuit encore pour certains... Enfin, ça, c'est par chez nous, car à travers le monde, on ne célèbre pas Noël de la même façon, chacun y va de sa petite coutume. Petit tour d'horizon.

Connu sous le nom de "Ziemassvētki", le Noël de Lettonie mélange traditions ethniques, religieuses et modernes. Les Lettons perdurent les célébrations folkloriques en se déguisant avec des masques d'animaux pour apporter des bénédictions abondantes, se débarrasser des mauvais esprits et stimuler la fertilité. Ils brûlent aussi la bûche de Noël pour éliminer symboliquement les problèmes et les malheurs de l'année précédente.