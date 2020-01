5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Tintin

Ce 10 janvier, c’est la journée internationale de Tintin. Et on trouve ça très bien d’avoir une journée dédiée à cette icône belge dont on ne se lasse pas et qui fédère (presque) tout le monde. Mais saviez-vous tout ce qu’il y a à savoir sur ce reporter et son créateur belge ?

1. Hergé n’a pas visité les pays où Tintin part à l’aventure Vu la finesse et la délicatesse des reproductions de décors dans les bulles des BD d’Hergé, on aurait pu croire qu’il était allé voir sur place pour s’inspirer des paysages réels, mais non. Il est allé aux USA et à Taiwan mais seulement après avoir écrit et dessiné ses albums.

2. Tintin a marché sur la Lune avant Armstrong Les deux albums 'Objectif Lune' et 'On a marché sur la Lune' ont été écrits en 1952 et 1953 soit 16 ans avant que l’Homme ne pose le pied pour la première fois sur le satellite naturel de la Terre. Et si vous avez l’argent, vous pourrez vous offrir l’album 'On a marché sur la Lune' dédicacé par Hergé, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et d’autres astronautes (qui a coûté la bagatelle de 100.000 euros à son heureux propriétaire).

3. Milou fait des apparitions dans d’autres BD et séries tv Le fidèle compagnon de Tintin, qu’on a tous voulu avoir étant petit, a fait différentes apparitions dans les Simpsons (épisode "Maris et larmes"), South Park ("Imaginationland épisode III") ainsi que dans de nombreuses BD où on le voit passer dans une case de manière discrète.

4. Il y a de la propagande anti-japonaise dans le Lotus Bleu Cet album a été rédigé en 1935, date à laquelle le Japon n’était pas très bien vu dans le monde en raison de ses idées impérialistes et de ses projets d’invasions en Asie. Hergé ne parlant pas chinois s’est fait aider par Tchang Tchong-Yen qui a dessiné les symboles et décorations que l’on voit tout au long de l’album. Hergé et lui étaient tous les deux du côté chinois du conflit contre l’envahisseur japonais ce qui est particulièrement perceptible puisque le méchant de l’histoire est un japonais (caricaturé).