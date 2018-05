5 applications à avoir quand on est en couple

Vous aviez TInder, OkCupid, Once et Happn qui vous ont permis de rencontrer l'amour.

Des défis, des quizz, des conseils sexo et des récompenses en forme de "bons pour" un massage, un resto, etc.

Une app pour la paix des ménages qui permet de garder des comptes quand l'un fait les courses et l'autre la vaisselle : comment bien couper les dépenses pour ne pas que l'argent devienne un problème.

Un jeu sous forme de quizz qui vous permet d'apprendre à vous connaitre encore mieux. Loin des questions superficielles, vous pourrez entamer un dialogue sur votre relation, vos sentiments, vos valeurs, etc.

Une application que permet de savoir où se trouve votre amoureux et s'il vous trompe dans les bras de votre meilleure copine. Ou bien juste pour savoir où vous retrouver dans un grand parc, un carrefour, un centre commercial.

Couplete (english only)

Contraction de couple et complete, Couplete est une app pour les amoureux qui veulent tenir une liste de leurs rendez-vous, de ce qu'ils ont fait ensemble et surtout, de ce qu'ils aimeraient faire ensemble : aller voir Kingsman à deux, visiter le Mont-Saint-Michel, etc.