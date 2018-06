3 préjugés sur les consommateurs de bio

À propos de HONEST

HONEST vise à créer et à promouvoir des boissons biologiques.

Seth Goldman, co-fondateur était actif, il testait beaucoup de boissons désaltérantes, mais il ne trouvait pas la boisson parfaite (pas trop sucrée, mais avec de goût). Il a donc réalisé des expériences dans sa cuisine, en mélangeant du thé, du jus et de l'eau et créé avec son professeur de Yale, Barry Nalebuff, la marque HONEST, en 1998. Après 10 ans, The Coca-Cola Company a investi 40 % dans HONEST® et a racheté l'entreprise, en 2011.