3 jeux à improviser lors d'une soirée entre amis

Du papier et des bics ou des crayons et c'est parti !

Une soirée entre amis qui se transforme en soirée jeu? On vous donne trois idées pour faire beaucoup avec 3 fois rien !

Le déroulement : dans chaque groupe de 2 ou 3, une personne a 30 secondes pour faire deviner le plus de mots possible à son groupe. 1ère manche : vous pouvez utiliser une phrase, 2ème manche : un mot, 3ème manche : vous devez mimer.

La base : chacun reçoit trois morceaux de papiers (pas trop grands) sur lesquels on indique un mot (vous pouvez choisir un thème ou pas), vous pliez le papier afin qu'on ne puisse pas le lire et vous le jetez dans le bol.

Le but : deviner le plus de mots en 3 manches.

Pas besoin d'avoir le jeu officiel pour pouvoir s'amuser : un grand bol, des feuilles de papiers et des bics et vous voilà parti.

Post-it

A jouer avec ou sans post-it, vous pouvez aussi faire tenir le papier dans vos lunettes ou à l'ancienne avec vos mains.

Le but : deviner le premier quel personnage on représente.

La base : chacun reçoit un morceau de papier suffisamment grand pour que tout le monde puisse lire dessus, on écrit le nom d'un personnage réel ou fictif et on passe le papier (caché bien sur) à son voisin de droite.

Le déroulement : vous avez chaque fois droit à une question à laquelle les autres ont le droit de répondre par oui ou non.