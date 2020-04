3 jeux à faire avec vos voisins pendant le confinement

1. Questions pour un balcon

Ce monsieur a plus de 100.000 vues sur Twitter et a inventé un super jeu à jouer à sa fenêtre : 'questions pour un champion' version confinement. Chacun à sa fenêtre, le maître de jeu pose des questions et c’est au premier (ou à la première équipe, si vous êtes nombreux à jouer) qui répond correctement. Un petit moment à partager tous les soirs pour avoir enfin un peu de contact humain (mais toujours à distance).