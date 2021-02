3 applications de rencontre un peu chelou qui changent de Tinder

Vous n’aimez pas quelque chose ? Dites le haut et fort sur l’application Hater et vous rencontrerez peut-être l’amour de votre vie. Car cette application un peu particulière permet de faire se rencontrer des personnes qui détestent les mêmes choses . Ça change des applications toutes mignonnes et optimistes, c’est sûr. Ici, ça décape, sans complexes !

"Connecting those with beards to those who want to stroke beards" : tel est le slogan de cette application de rencontre pour le moins originale (en français : "Connecter ceux qui ont des barbes à ceux/celles qui veulent en caresser"). Sur Bristlr, tout tourne autour de la barbe.

Plutôt que de vous demander si vous êtes célibataire, l’application vous demande, dès l’inscription, si vous portez ou non la barbe. Si vous êtes dans la team poilu, vous êtes ensuite invité à poster des photos de votre superbe pilosité faciale. Elles seront ensuite laissée à la libre appréciation des "beards lovers". Si les deux personnes se plaisent, elle pourront ensuite échanger des messages privés.