1 Belge sur 5 aime aller seul au cinéma

Quels sont les genres cinématographiques favoris des Belges ?

Il ressort du sondage de Twoo que les films d’action et d’aventure recueillent la préférence de 65,9% des hommes. Chez 35,4% des femmes, c’est la comédie romantique qui occupe la première position, talonnée par les films d’action et d’aventure (33,8%). Indiana Jones ne serait-il réservé qu’aux hommes ? Et bien non. Peut-être Shia LaBeouf y est-il pour quelque chose ?

L’affection de la population masculine pour l’aventure et l’adrénaline se manifeste également par sa tolérance vis-à-vis de la violence au cinéma. Si quelque 37,1% des femmes jugent préoccupante la violence dans les films, cette proportion est de moitié inférieure chez les hommes (15,5%).