1 automobiliste sur 2 juge les aides à la conduite parfois gênantes ou stressantes.

L'enquête a été réalisée en ligne par OpinionWay, du 4 au 9 mars 2020, auprès d'un échantillon de 1106 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les femmes et les seniors sont les plus réticents

Une majorité d'automobilistes juge toutes ces aides indispensables, notamment la direction assistée (74%), le freinage automatique d'urgence (68%), la détection des piétons (66%), le système anticollision (57%) et la surveillance des angles morts (54%). Aujourd'hui, la direction assistée (74%) et le limiteur ou régulateur de vitesse adaptatif (49%) sont par ailleurs les deux systèmes d'aides à la conduite (ADAS) les plus répandus au sein du parc automobile français.

Cependant, une personne interrogée sur deux trouve gênant ou même stressant de devoir laisser les aides à la conduite prendre la main sur leur voiture.

Seuls 9% trouvent au contraire cela génial ! Dans cette étude, ce sont surtout les femmes et les plus de 65 ans qui apparaissent comme les plus sceptiques et les moins à l'aise avec ces aides.