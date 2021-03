Une piste de roller de 90 km à tester en Belgique !

à partir de Genk (au parking 2 de C-mine, au parc SportinGenk ou à Sport Vlaanderen Genk) vous pourrez démarrer deux tours : un de 20 km et un plus long de 35 km

à partir d’Hasselt (à l’Alverberg, au Kapermolenpark, à Sport Vlaanderen Hasselt et au pont du Parking P IJzerweg-Oost) vous pourrez démarrer trois boucles : une de 22 km qui peut être rallongée d’un tour de 5 et/ou de 7 km. Et pour les plus sportifs, depuis le tour de 7 km, ils peuvent rejoindre les boucles de Genk et rajouter encore des dizaines de kilomètres dans leurs jambes !