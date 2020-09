Une escape room Harry Potter vient d'ouvrir à Leuven

Hier, à l’ Escape House de Louvain , le téléphone sonnait sans arrêt et le site Web était en panne. Ils venaient d’enfin dévoiler une grosse surprise : la toute première escape room de Belgique sur le thème de Harry Potter . "Vous êtes-vous toujours demandé ce que ce serait d’étudier à Poudlard ? Pour combattre Voldemort et ses mangemorts ? Pour effrayer les Détraqueurs avec Patronus ? Maintenant, vous pouvez découvrir le monde de la magie avec nous", teasaient-ils sur leurs réseaux sociaux.

Vous n’avez pas reçu votre lettre pour Poudlard et ça fait 15 ans que ça dure, chaque année en septembre, le hibou oublie de passer… Qu’à cela ne tienne, on va forcer notre entrée dans le monde magique ! Et quoi de mieux qu’une escape room sur le thème d’Harry Potter pour faire nos premiers pas dans la magie ?

Le manager de l’Escape House de Leuven y pensait depuis deux ans comme il l’explique à hln : "Nous avons travaillé dessus pendant si longtemps parce que nous voulions rendre la pièce aussi complexe que possible. Et aussi unique que possible ! Maintenant qu’elle est enfin terminée, c’est la cerise sur le gâteau de notre Escape House".

Ce n’est pas une escape room standard dans laquelle vous rentrerez, pas de serrures ou de codes puisque chaque mission dans la pièce contient une touche de magie.

"Et nous avons également travaillé dur sur l’atmosphère dans la salle. Vous avez vraiment l’impression d’être à Poudlard ou dans un film de Harry Potter."

Mais que doit-on faire pour sortir de cette pièce ?

L’histoire concrète ? Dans la salle d’évasion, vous arrivez en tant qu’apprenti sorcier flambant neuf à "l’École de la magie" lorsque Voldemort s’avère être de retour (c’est pas de chance) et jette un sort sur vos professeurs et camarades de classe (ouille ouille). Vous devez rechercher les morceaux de l’âme de Voldemort pour vaincre à nouveau le maître maléfique (dans la peau d’Harry Potter en gros !).



Pas plus de détails ! "Chaque aspect doit rester une surprise. Mais oui, vous devrez battre Voldemort. Et non, vous n’avez pas besoin de lire les livres pour vous échapper de la pièce. Mais ceux qui connaissent les sorts d’Harry Potter auront souvent un moment 'aha !'". Le site Web d’Escape House indique que la salle est de difficulté moyenne, vous pouvez la réserver pour deux à sept joueurs et vous disposez de 61 minutes pour vous échapper (la minute de plus doit probablement être décisive).

Les promesses sont là, à voir si elles sont tenues !

L’escape room ne nécessite pas la maîtrise du néerlandais et les game masters peuvent communiquer en anglais lorsque vous avez des problèmes.