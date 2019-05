Une boiler Room secrète pour les roux à Bruxelles ce jeudi soir

Jeudi 16 mai Red Hot et Eristoff dénicheront de nouveaux visages dans le cadre d'une exposition « THIS IS GINGER » qui sera organisée à l'automne.

Le but est de rassembler le plus possible de roux et rousses sur la place de la bourse à Bruxelles le 16 mai vers 18h.

Après le rassemblement place de la Bourse, direction pre-BoilerRoom party pour tout le monde, dans un endroit des environs tenu secret où ils seront les premiers à goûter la nouvelle Eristoff Ginger. Red Hot profitera de l’occasion pour dénicher de nouveaux visages dans le cadre de l’exposition.

RDV jeudi 16/5 à 18h Place de la Bourse à Bruxelles