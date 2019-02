Un pop-up Brabance à Flagey ce weekend

Brabance, c’est une blonde belge et fière de l’être. Une journée, c’est le temps qu’il a fallu pour la créer (ça vous étonne ? Nous aussi). À une époque où le nombre de petites brasseries artisanales explose, ce n’était pas chose facile que de réussir à sortir son épingle du jeu. La force de Brabance : se détacher du lot par son nom, son design et son goût. Brabance, c’est le raccourci de Brabançonne (Ô Belgique, ô mère chérie) ; son design, un rappel à Lichtenstein (et créé par le studio gantois - Dift - de son cousin) ; le goût, un équilibre entre pils, bière forte et fruitée (une blonde foncée à 6,4° agrémentée d’une épice au joli nom de "baie de la passion").