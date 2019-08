Un peu de Poudlard à Liège

Les 4 Maisons, magasin dédié au monde d’Harry Potter a ouvert ses portes à Liège mercredi 31 juillet.

C’est rue de Méry que le magasin se situe, pas loin du Chemin de Traverse (si vous voyez la référence). Plus qu’un magasin, c’est un véritable univers qui a été recréé afin de mettre les fans et autres curieux dans l’ambiance la plus propice à la découverte du royaume des sorciers. Du quai 9 3/4 à la bibliothèque cosy du chemin de Traverse, vous aurez des étoiles magiques plein les yeux.

Pour créer une atmosphère aussi fidèle aux livres, il fallait un passionné et, Stanig Blistain en est un de la première heure. Accompagné de son entourage, il a tout créé de A à Z.

"J’avais 13 ans quand le premier livre d’Harry Potter est sorti et j’ai directement accroché. Cela m’a même donné le goût de la lecture, explique Stanig Blistain (directeur de la boutique). Il s’agit d’une véritable passion. Ici, tout est dédié à 100% au petit sorcier. Il y a un maximum de produits dérivés comme du textile, du bijou, de la figurine, du collector mais également une gamme dédiée à la décoration qui sera bientôt disponible dans notre boutique".

Après une inauguration qui aura marqué les esprits des jeunes et moins jeunes Potterheads, on attend avec impatience les prochains évènements organisés par la boutique !

Plus d’infos sur la page FB "Les 4 maisons".