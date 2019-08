Un nouveau rooftop dans le centre de Bruxelles

C'est sur le toit de l'AB que vont se presser les jeunes de la capitale l'été prochain.

L'AB est en renouveau pour les prochains mois et compte rendre ses espaces plus accueillants. La bonne idée, on adore les relookings! Heureusement, ce n'est pas le spectateur qui devra financer tout ça mais bien le gouvernement flamand qui alloue 1,3 millions d'euros (rien que ça) pour mettre les lieux en règle en matière d'accessibilités pour les personnes à mobilité réduite.

La salle de concert va également créer un jardin sur son toit avec un espace pour y boire un verre, en plus d'un potager où légumes et aromates pousseront joyeusement avant d'être déguster dans le nouveau restaurant du 3ème étage.

On a déjà hâte d'y être!