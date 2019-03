Un bar Game of Thrones ouvre à Anvers (17 avril au 19 mai)

Pas le temps de traîner, on prend le train et on va y boire un verre vite fait bien fait!

Vous avez un mois (du mercredi 17 avril au dimanche 19 mai) pour vous rendre dans ce pop up bar aux couleurs de la série événement qui prendra place dans le restaurant Black Smoke, à Anvers. Quoi de mieux pour fêter le début de la dernière saison? Parce qu'en plus de pouvoir y boire, y manger et vous sentir comme Lady Stark ou Jonh Snow, vous pourrez regarder les épisodes de la saison 8!

Qu'est ce qu'on y trouvera?

Des cocktails (pas ceux qu'ils boivent dans la série parce qu'ils ne donnent pas très envie) inspirés du monde de GoT, un atelier coiffure (qui veut les tresses de Sansa?) animé par Sabine Peeters (qui a travaillé pour Vogue USA), des danses sur la bande son et, surtout, menu trois services inspiré de Westeros pour 35€ (les mercredis de 19h à 21h).

A 21h30, les lumières diminueront pour faire place à la retransmission du dernier épisode sur grand écran.

Plus d'infos :