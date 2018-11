Toujours rêvé d'aller sur la Lune? On vous parle de la survie dans l'espace au Flow Bar!

Jeudi prochain, le café scientifique itinérant Talk Cosmic to Me vous donne rendez-vous au Flow bar à Ixelles pour préparer votre prochain voyage dans l'espace.

Une telle aventure comporte en effet son lot de dangers. Quels sont-ils et comment les anticiper ? Quelle est votre résistance aux radiations et avez-vous ce qu'il faut pour survivre ? Autant de points à éclaircir avant de pouvoir envisager un tel voyage.

C’est Sarah Baatout, responsable de l'unité de radiobiologie du Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire belge, qui prendra les commandes de cette édition. Scientifique hyperactive, elle étudie la manière dont les radiations affectent le corps humain dans l'espace. Avec l’aide de son compagnon "Phantom", le mannequin de laboratoire sur lequel sont testées les radiations, elle nous guidera en toute sécurité à travers ce voyage dans les étoiles. Après la conférence, les participants pourront poursuivre les conversations autour d’un verre en profitant du talent radioactif de l’illustratrice Aurore Vegas qui s’adonnera à une séance de dessin live.

A propos de Talk Cosmic to Me

Talk Cosmic to Me est le premier café spatial itinérant belge et propose des rencontres bimestrielles gratuites avec des scientifiques dans l’atmosphère conviviale des cafés bruxellois. Chasseuse de météorite, planétologue ou encore formateur d’astronautes, à chaque édition, un intervenant vulgarise une thématique spatiale en anglais pendant 30 min, en faisant défiler des images cosmiques. Le public est ensuite invité à poser des questions et à profiter du reste de la soirée en regardant un illustrateur s'approprier les images projetées.

Une initiative lancée par Céline Ballieux il y a plus d'un an, avec déjà 8 éditions à son actif. Cette passionnée de sciences pour qui la curiosité est un joli défaut a lancé Talk Cosmic to Me avec l’envie de partager son émerveillement pour l'espace : "un univers qui intrigue et fait rêver, mais encore trop souvent perçu comme un sujet impénétrable. A travers nos rencontres, on le rend accessible à tous." explique-t-elle. La devise du Café "Space is not rocket science" qu’on peut traduire par "l’espace c’est pas sorcier", rassurera les participants. En effet il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances scientifiques pour participer, mais simplement d’être curieux.