Six Belges sur dix souhaiteraient davantage de piment dans leur vie sexuelle

Les résultats de l’enquête confirment que les Belges n’ont plus de difficulté à évoquer leur vie sexuelle . Sur 10 personnes interrogées, 7 jugent que le sexe occupe une part importante de leur existence et ils sont aussi nombreux à se déclarer satisfaits de leur vie sexuelle. Néanmoins, ils sont 63% à considérer qu’elle pourrait être un peu plus pimentée.

La honte d'entrer dans un sexshop

D'après l’enquête, les Belges sont étonnamment positifs par rapport au BDSM (66%) lorsque les deux partenaires sont ouverts à l’idée. Mais pour 1 Belge sur 3 qui n’est jamais entré dans une boutique d’articles érotiques, cette attitude positive vis-à-vis d’une sexualité récréative ne peut gommer un certain malaise.

2 personnes interrogées sur 10 indiquent qu’elles seraient honteuses d’être vues dans un dans un sex shop. Elles sont plus nombreuses à souhaiter en visiter un, mais à ne pas en trouver dans leur voisinage. Internet ne peut pas tout remplacer et sachant que 40% des Belges (et même 53% des francophones) indiquent ne pas en savoir suffisamment quant aux sex toys, il est plus que nécessaire de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un qui s'y connait, qui peut vous informer et vous orienter.

C’est le bon moment

Pour Sylvain Spitaels, CEO du groupe Babylon, l’enquête confirme que l’importance accordée au sexe est plus que justifiée. “Le sexe est primordial à tous les âges. Et avec notre nouveau concept de magasin, les conseils avisés de collaborateurs qui connaissent nos 6.000 produits et une offre qui répond aux envies et besoins de tous - couples, célibataires, hétéros, LGBTQ, personnes handicapées, fétichistes, fans de BDSM, jeunes et aînés –, nous y apportons une réponse.”