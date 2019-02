Quand art, design et verre entrent en fusion

Le Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu accueille, jusqu’au 26 mai, l’exposition Design orienté verre, un savant mélange de l’artisanat et du design.

Renouant avec la tradition, le CID explore l’univers de l’artisanat par des créations sur le verre réalisées par des designers du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA) de Marseille. L’exposition présente un ensemble significatif d’expériences menées au CIRVA avec le verre par des designers provenant d’horizons très différents mais réunis autour de la possibilité d’une rencontre et d’un dialogue soutenu avec l’artisan verrier. La vocation de ce laboratoire est d’explorer les rapports entre art, design et verre, à travers une multitude d’approches théoriques et pratiques et grâce à la démarche personnelle des artistes et designers qui y sont invités en résidence de recherche et de création.

Ces créations ont été conçues et réalisées par des artistes, à l’univers fascinant, qui ont marqué l’histoire de ce centre de recherche atypique et singulier : les rapports entre objets domestiques, nature et architecture d’Andrea Branzi, une approche plus formelle et technique dans le travail de Sylvain Willenz autour de l’empreinte issue du moule ou encore l’univers poétique et narratif de David Dubois qui entraîne l’exposition sur la question de l’aléatoire et du mouvement.

Sans être chronologique, ni vraiment thématique, le parcours s’articule avec fluidité. Des perspectives opportunes sollicitent avec tact le regard du visiteur, le conduisant naturellement d’une pièce à l’autre. Rédigés avec soin, des textes de salle enrichissent les réalisations. Simples et efficaces, ils proposent des repères utiles pour apprécier l’intention des artistes et comprendre les techniques de création.

Le jeu de la lumière et du verre trouve sa quintessence dans les œuvres magnifiques du CIRVA. Art, verre et design ne font plus qu’un !

