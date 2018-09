Qu'est ce qu'on fait ce weekend? On va boire et manger au eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX

Des chefs pâtissiers et de grands fromagers bruxellois complètent le menu du festival. Ils se relayeront chaque jour pour proposer de délicieux desserts et assiettes de dégustation de leurs meilleurs produits artisanaux au prix de 9 euros.

Et le vin dans tout ça?

Les Vins de Bordeaux, partenaires incontournables du festival, se joignent une nouvelle fois à cette aventure gastronomique. Pour l’occasion, près de 50 vignerons et négociants bordelais se donneront rendez-vous à Bruxelles pour partager leur passion et dévoiler les secrets et nouvelles tendances de leur vin.

4 nouveaux ateliers gourmands proposés par l’Ecole du Vin de Bordeaux

Lieu de rendez-vous incontournable des amoureux du vin et de la gastronomie, le pavillon de l’Ecole du vin de Bordeaux propose un tour d’horizon ludique et pédagogique des différents vins (rouges, blancs secs, blancs doux, rosés et crémants de Bordeaux), terroirs, cépages, assemblages, etc. Une belle initiation à l’art de la dégustation.

Les Parfums du Vin

Ce voyage aromatique dévoile un univers passionnant et lève le voile sur une étape importante de la dégustation.

L’art de l’assemblage

L’assemblage est la signature des vins de Bordeaux. Après avoir découvert les caractéristiques des cépages du bordelais, rouge ou blanc, les participants composeront leur propre vin.

Cheese and Tchin

Un atelier pour tout apprendre sur les bases des accords vins de bordeaux et fromages belges.

Bordeaux Blackjack

Rosé ou blanc ? Rive Gauche ou Rive droite ? 2012 ou 2016 ?... Les festivaliers sont invités à rejoindre le cercle pour miser sur Bordeaux ! Une dégustation à l’aveugle riche d’enseignements.