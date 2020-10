Plant Fever, l'expo qui révèle le potentiel caché des plantes

Du 18 octobre au 14 février 2021, le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu sera dominé par le règne végétal.

Commissaire de l’exposition, le Studio d-o-t-s, emmené par Oliver Lacrouts et Laura Drouet, a décidé de révéler le potentiel caché des plantes. Pendant des siècles, notre profond détachement de la nature nous a empêché de ​" voir " les plantes et de les considérer comme plus que de simples ressources ou objets de décoration. Ces dernières années, cependant, de nouvelles découvertes scientifiques et approches philosophiques ont recadré notre relation avec elles, remettant en question le dualisme homme/nature si ancré dans la pensée occidentale.

Le réel potentiel des plantes

Ainsi, Plant Fever envisage le futur du design non plus d’un point de vue humano-centré mais phyto-centré. Potentielle alliée, la nature est un modèle pour les designers qui, grâce à la technologie, transforment ses ressources inégalées. Militante, elle nous offre l'occasion de repenser notre rapport au monde végétal, du design de produits aux objets inspirés de la botanique, en passant par le recyclage et le biomimétisme. Une cinquantaine de projets nous incitent à réfléchir sur nos modes de vie.

Les pièces sélectionnées illustreront ce travail de designers qui se tournent déjà vers cette approche. Plant Fever s’efforce de montrer qu’une nouvelle façon de concevoir les plantes pourrait déterminer de nouveaux choix humains, pour reprendre les propos des philosophes belges Quentin Hiernaux et Benoît Timmermans.

L’écologiste américain, Ian Baldwin, a déclaré : "Nous devrions essayer de penser comme les plantes".

Pensée comme une exposition militante, Plant Fever ne craindra pas de prendre position, de poser des questions et d’engager le public dans une conversation positive et constructive.

Parallèlement à l’espace d’exposition, le propos sera relayé sur une plateforme web, et accompagné d’un programme de conférences et de workshops.

