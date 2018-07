Nos adresses de jouets écologiques et made in Europe à Liège

Tendance a été faire un tour à Liège et y a croisé au détour des rues, deux petits magasins pour enfants. Lorsque vous entrez dans l'un de ces deux magasins, vous pouvez compter sur le professionnalisme des vendeuses qui pourront vous conseiller très précisément. Et, parce que chez Tendance on aime le bio, l'écolo et le local, on a directement demandé s'il y avait des jouets et autres accessoires fait en Belgique ou dans un de nos pays voisins. Aussi surprenant que cela puisse peut-être vous paraître, la liste est plutôt longue!

Chez Lolifant : de tout pour tous! Lolifant, une belle adresse pour les jouets d'enfants - © Chloé Rosier Situé dans la rue de l'Université, ce magasin vous permet de trouver des accessoires, habits, jeux, jouets pour les enfants de 0 à 12 ans. N'hésitez pas à demander des informations, les vendeuses sont très qualifiées et savent vous donner de bons conseils! Plus d'infos : Adresse : Rue de l'Université 37 à 4000 Liège

Site internet : https://www.lolifant-liege.be/fr/

Facebook : Lolifant

Les poupées Amigas de Paola Reina (Espagne) Made in Spain - © Chloé Rosier Paola Reina est une entreprise fondée par une famille d'Alicante en 1994. Les sculpteurs, designers, stylists et autres professionnels font tout à la main avec des produits de qualité et ajoutent un parfum léger et naturel de vanille à leurs créations. L'ensemble des composants viennent d'Europe : textiles de France, Portugal, Italie, Espagne, cheveux d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, etc. Pour plus d'infos (en anglais) : http://paolareina.eu/en/content/7-about-dolls

Les peluches Kösen (Allemagne) Made in Germany - © Chloé Rosier Les jouets Kösen sont produits à Bad Kösen en Allemagne depuis plus de 100 ans (c'est de l'expérience, ça!). C'est Käthe Kruse qui a fondé l'entreprise en 1911 en tant que fabricant de poupées. Les premières peluches ont été créées et exposées en 1958 mais la production ne commencera qu'en 1964. Ce sont des peluches de haute qualité, 100% made in Germany avec des composants uniquement européens. Nous sommes tombées en pâmoison devant les lamas réalisés en laine d'alpaga ! Plus d'infos (en anglais) : https://www.kosentoys.com/pages/history

Les maquettes Kelpi (France) Made in France - © Chloé Rosier Jouets 100% écologiques pour créer et apprendre en famille (ou seul). Conçus et fabriqués par Yann de manière artisanale en France, en Bretagne plus précisément. Plus d'infos : http://kelpi.fr

Jojack en famille (Belgique) Made in Belgium - © Chloé Rosier C'est Michel Leemans qui a un jour décidé de revisiter le jeu de pétanque pour sa petite-fille et qui nous régale avec un jeu d'adresse original 100% made in Belgium.

Chez Little, pour le bébé made in Belgium Little, où le local fait loi - © Chloé Rosier Une petite boutique qui fête ses deux ans cette année et qui est pleine de jolies choses dont certaines sont même faites en Belgique! Plus d'infos : Adresse : Rue de l'Université 21 à 4000 Liège

Site internet : https://www.little-lab.be/store

Facebook : littleliege

Le Labo d'Oré (Liège) Plus local, tu meurs! - © Chloé Rosier Aurélie Masson, designer, recherche toujours l'originalité pour alimenter les rêves d'enfants. La couture, la déco, les tissus, tout l'inspire et tout est réalisable à travers ses mains! Plus d'infos : https://www.facebook.com/lelabodore/