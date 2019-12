Noël Last Minute : un marché de Noël écolo à Schaerbeek

On n’est plus très loin de la veille de Noël et des échanges de cadeaux et vous faites partie de cette catégorie de population que l’on nomme procrastinateurs ?

Pas de panique ! Au lieu de vous ruer sur les grandes enseignes et risquer de vous retrouver avec des doublons sous le sapin, pourquoi ne pas aller faire un tour au petit marché de Noël Zéro déchet organisé par le Boentje Café ?

Un lieu déjà bien connu des aficionados de l’écologie et qui, pour la seconde année, propose un espace d’exposition et de vente pour des initiatives zéro déchet. Vous trouverez plus de 15 exposants (liste complète sur leur page évènement) répartis sur les deux étages du restaurant.

Bien entendu, il n’y en aura pas que pour les cadeaux de Noël, vous pourrez également boire du vin chaud, manger des pâtisseries, vivre la magie de Noël trois jours en avance, en somme !

