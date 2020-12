"Surtout en ce moment, où les gens ont besoin de renouer avec le plaisir, la convivialité et le sentiment d’accomplissement", explique Quentin, l’un des trois fondateurs de No Big Deal.

Lancée dans un premier temps au Luxembourg , elle arrive aujourd’hui en Wallonie et plus précisément à Liège :

Et si vous receviez des cadeaux pour les kilomètres que vous parcourez en marchant ou en courant ? L’application "No Big Deal", présente au Luxembourg et à Liège, vous propose des défis avec récompenses à la clé… On vous explique !

Soutenir le commerce local

No Big Deal : des réductions contre des kilomètres à pied ! - © Westend61 - Getty Images/Westend61

En plus de récompenser vos efforts physiques, les créateurs de l’application ont aussi pour objectif de soutenir le commerce local, un mouvement qui a de plus en plus d’ampleur partout en Europe.

"C’est une période difficile pour de nombreuses entreprises, et nous sommes heureux de proposer aux commerces belges une nouvelle façon de fidéliser leurs clients tout en favorisant la santé de la communauté", ajoute Daniel, le directeur des ventes. On ne le répétera pas assez, de nombreuses entreprises sont en danger à cause des confinements et restrictions mise en place pour lutter contre le coronavirus.

Lire aussi : Le shopping sans Amazon : quelles sont les alternatives belges ?

Aurélie Balsamello est une fleuriste liégeoise. Quand Quentin lui a présenté le concept, elle a proposé d’offrir 10€ de réduction sur des fleurs fraîches ou séchées aux courageux marcheurs et coureurs qui sortent s’aérer, la marche étant un remède à de nombreux maux.

"Ce qui me plaisait, au premier abord, c’est le côté novateur, c’est dans l’air du temps. Avec le confinement, beaucoup de gens se sont lancés dans la marche et s’ils peuvent continuer à prendre de bonnes habitudes, il faut les encourager", développe-t-elle.