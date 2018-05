Les incontournables du weekend en Wallonie et à Bruxelles

Des fraises, des plantes, un port ouvert et de nombreux concerts au programme ce weekend! Le beau temps est de retour et les activités du weekend sont de plus en plus nombreuses… Difficile d’y voir clair ! C’est pourquoi Vivre Icivous a concocté une sélection d’évènements qui auront lieu ce weekend en Wallonie et à Bruxelles. Suivez le guide, il y en a pour tous les goûts! N’hésitez pas à partager vos bons plans dans notre agenda participatif !

Le meilleur des artistes belges au Seneffe Festival! La 9ème édition du Seneffe festival aura lieu en deux temps ce weekend: le vendredi, la programmation est composée de cover band et de tributes (Rock en stock, Sneakers, U2BE et Mister Cover) tandis que le samedi met à l'honneur les artistes belges du moment: Mango Moon, Pierre Lizee, Tanaë, Delta, keep Yourself Alive, Saule, Blackwave, Suarez, Swing, Alex Germys, Todiefor, Le Motel. Le Seneffe festival est avant tout un festival familial. Quand? Vendredi 18 et samedi 19 mai. Où? Place Penne d'Agenais, 7180 Seneffe Infos pratiques: https://www.seneffefestival.com/

Le marché aux plantes de Charleroi C'est la première édition de ce marché aux plantes organisé par la ville de Charleroi. Dès 9H des professionnels, tels que des fleuristes ou pépiniéristes, s’installeront sur le quai Arthur Rimbaud avec leurs fleurs et leurs plantes. Un chouette événement qui rappelle que les jardins ont aussi leur place en ville! Sur vos terrasses, vos balcons, succombez au plaisir de mettre les mains dans la terre et de voir pousser de jolies fleurs et légumes. Quand? Ce samedi 19 mai de 9 à 18H Où? Quai Arthur Rimbaud Infos pratiques: https://www.greenc-charleroi.be/