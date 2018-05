Les films à aller voir entre amis au cinéma

The Death of Stalin, parmis les films qu'on a aimé ce mois-ci - © The Death of Stalin

On est allés voir 5 films ce mois-ci et on vous dit ce qu'on en a pensé en notre qualité de client lambda. Attention, pas de spoilers

Avec votre ami fan d'histoire : La mort de Staline The death of Stalin - © The death of Stalin Le film qui nous avait fait de l'oeil dès la bande annonce et qui ne nous a pas déçu. Les moments vraiment drôles sont pratiquement tous dans la ba et le film nous a étonné de part son côté noir auquel on ne s'attendait pas. On en apprend de belles sur cette période trouble de l'URSS et on fini par pratiquement s'attacher à des personnages qu'on sait tyranniques, fous, assassins... La critique professionnelle : RTBF Culture

Avec votre ami fan des années 80 : Ready Player One Ready Player One - © Ready Player One Malgré beaucoup de mauvaises critiques sur ce film de Steven Spielberg, on a apprécié le moment. On a sauté sur notre fauteuil, on a applaudi quand le gentil gagne, on a été choqué quand le méchant est méchant, on a pointé l'écran du doigt chaque fois qu'on reconnaissait un hommage aux années 80. On est bon public et on adore quand tout le monde se ligue contre un méchant pour qu'il paie sa dette au karma. La critique professionnelle : RTBF Culture

Avec votre ami fan de Freud : Don't Worry, he won't get far on foot Don't worry, he won't get far on foot - © Don't worry, he won't get far on foot Freud c'est un bien grand mot. On suit dans ce film un homme qui n'a pas eu beaucoup de chances dans la vie mais qui s'en sort petit à petit avec l'aide de gens qui lui veulent du bien. On a versé une petite larmichette, on a ri, on s'est posé des questions. Un chouette film mais qu'il ne faut pas aller voir si vous avez envie de quelque chose de léger. La critique professionnelle : RTBF Culture

Avec votre ami fan de Marvel : Avengers - Infinity War Avengers - © Avengers Le film qui a crée la surprise et qui bat tous les records. Et ce n'est pas pour rien. Les 2h20 de film passent en une seconde, il y a tellement de héros Marvel qu'on en a une overdose (en positif), Thor est toujours aussi beau et le méchant est bien méchant (mais vraiment, on vous aura prévenu!). La critique professionnelle : RTBF Culture