"Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir ? ". Les fêtes arrivent à grands pas avec leur lot de questions voire d’angoisses. Et pourquoi pas privilégier les circuits courts et le savoir-faire belge ? On vous dévoile ses coups de cœur et le choix est vaste: livre, boissons, maroquineries, objets déco, et autres cosmétiques. Notre pays peut s’enorgueillir d’un nombre impressionnant de produits de qualité.

Des bières locales Les cadeaux bien de chez nous pour faire plaisir à Noël - © Tous droits réservés Acheter belge lorsqu’il s’agit de se procurer des bières semble une évidence dans notre plat pays. Mais pourquoi ne pas offrir à vos proches des bières produites localement, dans votre région ? Les choix sont vastes et variés, que ce soit côté du Luxembourg, avec la Pa ou La Clochette, ou dans le Hainaut, avec la Saint-Feuillen ou la Saison Dupont. Bruxelles n’est pas non plus en reste, puisque plusieurs brasseries s’y sont développées ces dernières années. Les délices de la Taras Boulba, la Jambe de Bois, la Zinnebir, mais aussi les bières du Brussels Beer Project, ou celles de la nanobrasserie de l’Ermitage, s’offrent à vous et peuvent être offerts à vos proches. Sur cette carte, retrouvez les brasseries près de vous qui produisent jour après jour cet incroyable breuvage.

IMWE, des cosmétiques bio et fairtrade Les cadeaux bien de chez nous pour faire plaisir à Noël - © Tous droits réservés Imwe est une jeune marque belge de cosmétiques bio, créée par Candice Barbé. Les crèmes conçues par l’instigatrice du projet sont toutes préparées avec des ingrédients naturels, locaux, fairtrade, vegan et palm-free. La gamme d’Imwe se compose de trois crèmes pour le visage et une pour le corps, toutes chargées d’énergie positive, grâce au reiki et aux fleurs de Bach. " L’odeur est une dimension très importante, je voulais vraiment travailler là-dessus, qu’il y ait une senteur très agréable lors de l’application, comme un voyage olfactif.", explique Candice. Les produits Imwe sont disponibles aux prix de 36 et 42 euros sur l’e-shop de la marque ou dans de nombreux magasins bio, herboristeries ou centres d’esthétique en Belgique. https://www.imwe.be/store/c1/eshop

Un objet artistique du Kanal Store Les cadeaux bien de chez nous pour faire plaisir à Noël - © Tous droits réservés Trouverez-vous votre bonheur dans la boutique pop-up qui a ouvert ses portes dans le Musée Kanal de Bruxelles ? 100% belge, le magasin met en avant une vingtaine de créateurs de notre plat pays, sélectionnés par un jury. On y trouve de la papeterie,de la déco, de la mode, des bijoux, des accessoires, des sacs, etc. Vous aurez même peut-être la possibilité les créateurs eux-mêmes.

Molka, les sacs bruxellois au design épuré Les cadeaux bien de chez nous pour faire plaisir à Noël - © Tous droits réservés Molka, c’est une ligne de sacs à mains confectionnés par une jeune entrepreneuse bruxelloise : Molka Ben Amara. Les modèles de la créatrice sont facilement reconnaissables: le M épouse les lignes de chacun des modèles et la doublure intérieure est toujours mauve. Chaque saison, Molka propose une collection de sacs en édition limitée. Les collections sont présentes dans 11 boutiques à Bruxelles et en Wallonie. Les design sont dessinés par Molka Ben Amara, le cuir utilisé est Italien et Molka choisit des artisans chevronnés et passionnés pour les réaliser. https://www.molka.be