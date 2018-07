Les bons plans de la rédac : une après-midi à Koezio

Attention, le nom du concept ( Koezio ) n'est pas à prendre à la légère et, si vous ne restez pas en équipe, vous serez pénalisés à la fin : on vous coupe un bras (non, on vous enlève juste des points, n'ayez pas peur).

Notre expérience

On n'a pas gagné. Voilà c'est dit, on est gênés mais c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner...

Nous sommes arrivés vers 16h, les écrans de démarrage nous permettent de nous enregistrer, de créer un nom d'équipe et des noms d'agents secret. On nous explique ensuite comment ça se passe et on se dirige vers les cabines pour s'habiller en cosmonautes (en agents secrets mais c'est pas loin!). Les bracelets-badges autour de nos poignets, on se rue sur la première épreuve et on se perd et on crie et on se retrouve et on passe au district 2.

Si vous n'êtes pas sportif (comme nous), vous allez être essoufflés (vraiment, vraiment essoufflés) mais le district 2, c'était notre épreuve préférée!

En mode Ninja Warrior, il ne faut pas perdre les gens de votre équipe parce que vous perdrez des points au décompte (c'est ce qui nous a empêché d'être Élite...).

Faire quand même attention à vos lunettes dans la piscine de boules et dans l'obstacle avec les ballons.

Le district 3, on a cartonné et bien aimé la dernière étape style "Qui veut Gagner des Millions".

Petit bémol entre les districts 3 et 4 où il a fallu attendre une quinzaine de minutes pour que le flux des gens se dilue. Sinon, on n'a pas senti trop de présence dans les autres districts!

Au district 4, on a tenté de faire le chemin hard core et on a pratiquement tout réussi, c'est faisable. Mais pour les âmes sensibles, les enfants et les personnes sujettes au vertige, il y a un chemin plus facile!

A la fin du parcours, vous avez une dernière petite sensation dans le toboggan, une photo et puis les résultats détaillés de vos compétences en tant qu'agent secret ainsi que le décompte des points.

Nous sommes sortis à 18h15 de la salle et on n'a pas vu l'après-midi passer!

Un petit apéro pour bien clore l'activité, on y retournera, c'est sûr !