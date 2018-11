Les bons plans de la rédac : un karaoké nippon à Bruxelles (Boa Karaoke Room)

Une soirée au Boa Karaoke Room

C’est dans une ambiance boudoir qu’on démarre la soirée, des poufs colorés, des divans qui accueillent nos manteaux. Nous avons testé la salle Disco, fort grande et pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, nous étions 8 et heureux d’avoir la place de nous déchainer sans retenue.

Un écran nous permet de faire une liste des chansons que l’on veut, de modifier l’ordre, supprimer Despacito de la liste (mais qui a mis ça?), nous entendre plus fort ou laisser la place à Lady Gaga parce qu’on ne dirait pas mais Poker Face, c’est plus difficile qu’il n’y parait! Si vous chercher Linkin Park, vous serez déçu (on aurait bien aimé chanter Numb) mais le nombre de chanson est assez impressionnant malgré tout : 33.000!

Un autre écran permet de passer commande au bar et le personnel adorable (et surement bientôt sourd) vient ensuite déposer les verres et bouteilles. Le silence se fait chaque fois que la porte s’ouvre parce que, même si l’insonorisation de la pièce close est proche de la perfection, une fois la porte ouverte, les gens qui boivent un verre un Moeder Lambic peuvent nous entendre et se mettent illico à grincer des dents.

Difficile de s'arrêter une fois les deux heures écoulées. Heureusement que le retour en voiture prolonge un peu l'ambiance musicale et détruit un peu plus notre gorge qui mettra 3 jours à s'en remettre!