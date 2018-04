Les adresses de la rédac : des cocktails à Bruxelles

On se la joue Sex and the City et on va boire des cocktails branchés dans des endroits branchés à Bruxelles (et on vous prépare un autre article avec encore plus d'endroits sympas où boire des cocktails!)

Du Rhum chez Cocina Et si en plus le barman a un si joli sourire! - © Tribe On vous parlait déjà de cet endroit ici, mais à l'approche des beaux jours Cocina mise aussi sur son côté planche de spécialités italiennes accompagnée d'un cocktail en afterwork. La liste de cocktails est longue mais claire, divisée en sections selon les alcools on ne s'y perd pas et on a envie de tout gouter (gueule de bois bonjouuuur). Le barman est là pour vous guider et non pas juste pour réaliser des cocktails à la chaine. Si vous ne savez pas quoi prendre, il vous posera des questions pour se diriger vers quelque chose qui aura de grandes chances de vous plaire. Et comme il est gentil, il vous propose déjà une recette de cocktail à faire chez vous : l'Ocho Rios Ocho Rios est une plage très connue en Jamaïque, qui est célèbre pour sa magnifique nature. Ce cocktail vous y transportera en une gorgée, avec le sherry qui fournit une touche douce et fruitée.

Ingrédients (pour 1 litre) : - 0,21l d’Appleton Reserve Blend

- 0,14l de Fine Cherry (liqueur de cerise) - 0,14l de jus de lime

- 0,14l de jus de pomme

- 0,14l de sirop de sucre

- 0,21l d’eau pour diluer

- 0,01l d’Angostura Bitters

- 4g d’acide citrique

Un cocktail à base de rhum Appleton Reserve Blend, fruité et qui sent bon l'été - © Tribe Ce cocktail mélange des touches citriques, sucrées et amer, et se garnit d’une tranche de pomme ainsi qu’un zeste de peau de citron.

Tip : pour garder les tranches de pomme fraîches, conservez-les dans le jus de lime.

Plus d'infos : Adresse : Rue Lesbroussart, 16 à 1050 Ixelles

Site internet : http://www.cocina.be/flagey.html

Facebook : Cocina

Du Fernet à la Pharmacie anglaise On ne connaissait pas cet alcool avant de le découvrir dans cet endroit hétéroclite au style tout anglais (logique...). On croirait entrer dans une boucle temporelle et se retrouver dans un salon de curiosité, entourée de dandys dans le Londres de Jack l'Éventreur.

Les adresses de la rédac : Des cocktails à Bruxelles - © claudiodivizia - Getty Images Le Fernet Branca, késako? C'est un alcool italien qui existe depuis 1845 mais qui ne pointe le bout de son nez dans les bars belges que depuis peu. La même famille détient la recette (extrêmement complexe) depuis le début et même si l'arrière-arrière-arrière grand-père de la génération actuelle le vendait comme médicament (véridique), aujourd'hui on le boit plus pour le plaisir. Pour la petite anecdote, pendant l'épidémie de choléra en Italie dans la 2ème moitié du 19ème siècle, Bernardino Branca (le fondateur) a fourni des bouteilles de Fernet à l'hôpital de la ville de Milan. Le remède s'est révélé tellement efficace que le Fernet s'est vite retrouvé dans toute l'Italie pour soigner les malades! On en a gouté (sinon on ne vous en parlerait pas) et notre première réaction a été celle-ci :

Liquide visqueux, une couleur brunâtre pas très avenante, une odeur de médicament... pas très folichon. Heureusement qu'on était guidé par un représentant de la maison qui nous a appris à le boire pour ne pas violemment rejeté cet alcool TRÈS amer. La seconde gorgée doit être gardée un peu plus longtemps en bouche pour habituer le palais à l'amertume. La 3ème gorgée devient un plaisir (on vous jure). Nous n'avons pas gouté de cocktail à base de Fernet mais puisqu'on aime l'alcool principal, on aimera les cocktails!

Plus d'infos : Adresse : Coudenberg, 66 à 1000 Bruxelles (fermée les dimanches et lundis)

Site internet : http://www.lapharmacieanglaise.com

Facebook : La Pharmacie Anglaise

Du Gin chez Arthur Orlan Arthur Orlan a ouvert il y a quelques semaines dans le centre, rue Dansaert. Dans la même veine que la pharmacie anglaise, on se retrouve dans un club privé de Londres avec tapisserie aux murs et moulures au plafond. Pour la saison qui arrive (qui est déjà là en fait), ils sortent 5 nouveaux cocktails dont 3 à base de Gin, qui est l'alcool phare du bar (on aime tellement le Gin Tonic). Une publication partagée par Arthur Orlans Brussels (@arthur.orlans) le 22 Janv. 2018 à 6 :46 PST

Celui qu'on a hâte de découvrir : Women Passion à base de Gin, de vanille de Madagascar, de fruit de la passion de yuzu et de Main de Bouddha et si, comme nous, vous ne savez pas ce que c'est, on vous offre une petite photo.

Women passion, on dit oui ! - © Arthur Orlans Et les autres : Cacao Fizz, Spicy Daiquiri, Mai Tai, et le classique Dry Martini.

Elle était pas très jolie ta main mon cher Bouddha - © frankix - Getty Images/iStockphoto