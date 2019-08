Les activités à faire en Belgique avec les enfants en cas de mauvais temps

Il ne fait pas très beau pour l’instant et on ne sait pas combien de temps cela va durer.

La plus grande plaine de jeux de Bruxelles avec un petit train électrique, des autotamponneuses, des trampolines et bien d’autres manières d’épuiser vos enfants.

Des jeux en mousse, des zones de psychomotricité pour les plus jeunes, des châteaux gonflables et même un mur d’escalade. De quoi déchaîner les passions.

Apprendre en s’amusant

Rochefort : Euro Space Center

Une plongée dans le quotidien des astronautes, une découverte des mystères de l’espace, de quoi passer une journée bien remplie. Et pour les plus aventureux, vous pourrez tenter de marcher comme sur la Lune !

Bruxelles : Planetarium

Partez à la découverte des secrets de l’Univers et des merveilles du ciel étoilé sur un écran 360° de 23m de diamètre. Assistez au lancement d’une fusée, découvrez la Terre vue de l’espace, baladez-vous dans les anneaux de Saturne. De quoi en mettre plein la vue aux enfants et aux parents !

Liège : Maison de la Science

Le monde des sciences à portée de main. Dans ce musée, ce qu’on aime c’est l’interactivité. Vous pourrez participer à diverses expériences scientifiques : hologrammes, illusions d’optique, expériences automatisées,… Prenez la visite guidée !

Bruxelles : Musée des Sciences Naturelles

Nous ne sommes pas peu fiers, en Belgique, d’avoir la plus grande Galerie des Dinosaures d’Europe en plus des nombreuses expositions permanentes (sur l’écologie en ville ou l’être humain) et temporaires (sur les Ours et Nounours).

