Les 9 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Envie de bouger ce week-end? Mais aucune idée ne vous vient ? Vivre Ici s'en est occupé et vous a compilé une série d’activités à Bruxelles et en Wallonie : rendez-vous Ici !

Fashion Space in Brussels for the IIDE

Fashion Space se déplace et atterrit sur le sol belge pour le plus grand plaisir des Bruxellois et des touristes. Cet événement vous accueillera dans un lieu emblématique : IIDE, le salon international du design d'intérieur. De nouvelles collections d’artistes de créateurs nationaux et internationaux y seront à découvrir. Fashion Space vous transportera dans leur univers à partir de 17h00, du samedi 17 novembre au dimanche 25 novembre 2018. N'oubliez pas d'acheter votre billet !

Si vous ne pouvez pas assister à l’événement, n’hésitez pas à découvrir la boutique en ligne où les nouvelles pièces seront publiées.

Où ? 5 rue Picard, Hôtel de la Poste, Tour et taxis, 1000 Ville de Bruxelles

Quand ? Du samedi 17 novembre au dimanche 25 novembre 2018 à partir de 17h00

Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.