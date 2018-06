Les 8 incontournables du week-end et de la semaine prochaine en Wallonie et à Bruxelles

Il est parfois difficile d’y voir clair parmi tous les événements que votre région et la capitale ont à proposer, Vivre Ici a sélectionné quelques activités qui valent le détour… Voici nos 8 incontournables en Wallonie et à Bruxelles !

Brunch, salon dédié à la bière, course à pied, marché artisanal, VTT,… Nos bons plans pour le week-end.

20 juin Sessions de Yoga sur la terrasse de l'hôtel Châtelain Indian Cocktails & Indian Fingers Food 21 juin Summer festival avec danses indiennes - cocktails & Indian Food 23 juin Atelier conférence menée par Nathalie Geetha Babouraj de 10h à 12h expérience de yoga méditation et découverte de jus ayurvédiques, suivi de la dédicace du livre de Nathalie Geetha Babourai. 24 juin 5ème édition de la grande session de yoga au bois de la Cambre sous la direction de Nathalie Geetha Babourai

Une semaine de découverte culinaire avec un menu spécial India chaque soir des petits déjeuners sur la thématique aryurvédique. Expositions de mandalas de Christina Jekey et de peintures vernaculaires des Warlis et des Madhubani

La bière va couler à flot ce dimanche lors du salon Sunday Beer Sunday , organisé au Rockerill de Charleroi. L’occasion de retrouver les brasseries désormais cultes de la région (Pays Noir, Bisous M’Chou, Illegaal, etc.) mais aussi d’en découvrir de nouvelles . L’après-midi sera rythmée par la musique jazzy de Natacha Wuyts. Ne ratez pas ça !

Brunch au cœur de la forêt de Theux

Peut-être connaissiez-vous déjà le parc Forestia pour ses parcours d’aventure et ses animaux, mais saviez-vous qu’il était possible d’y bruncher ? Ce dimanche, laissez-vous donc tenter par un Forest-Brunch en plein cœur de la forêt. Viennoiseries, quiches, salades, fromages, œufs brouillés,… Des mets sucrés et salés pour toute la famille.

Où ? Forest'bar , 1 Rue du Parc 4910 Theux

Quand ? Dimanche 17 juin 2018

Plus d’infos : www.forestia.be