Les 8 incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

La 42e édition du Mémorial Van Damme est le dernier des 14 meetings de l'année de la Diamond League , la plus importante compétition d'athlétisme annuelle . Après Shanghai, Oslo, Rome, Paris, Londres, Zurich... Bruxelles est donc le dernier rendez-vous d'envergure en 2018. Vous pourrez admirer les Belgian Cheetahs, le gratin international de l’athlétisme et bien évidemment nos champions européens : les frères Borlée et Nafi Thiam.

La Fête de la tomate et des légumes oubliés à Gembloux

La 7ème édition de la fête de la tomate et des légumes oubliés est un événement convivial et festif ayant pour but de faire découvrir plusieurs centaines de variétés de tomates, proposées par des collectionneurs passionnés et par le Centre Technique Horticole de Gembloux.

Autre objectif, favoriser le partage du savoir et les nombreux trucs et astuces de culture destinée aux jardiniers amateurs. Une ”bourse aux graines” est également au programme.

Où : Centre Technique Horticole Rue de la Sibérie 5030 Gembloux

Quand ? Dimanche 2 septembre, de 10 à 17h

Plus d’infos : http://www.vivreici.be/agenda/detail_fete-de-la-tomate-et-des-legumes-oublies?id=43737

