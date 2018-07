Les 8 incontournables du week-end à Bruxelles et en Wallonie

Les mélomanes seront gâtés avec le Dour Festival et le Crisnée Cover Festival , tandis que les gourmands pourront profiter de la Fête de la Bière et du Terroir à Namur .

Dour Festival

Installé depuis trente ans dans le paysage des festivals de musique belges, le Dour Festival revient cette année sur un nouveau site. Les organisateurs ont repensé les installations afin d'offrir davantage de confort et de mobilité aux festivaliers. La décoration a également été modifiée et lorgne plus vers le street art et la pop culture.

Au niveau du line-up, les programmateurs restent fidèles au concept éclectique du festival. En têtes d'affiche, on retrouve notamment Angèle, Alt-J, Nekfeu ou Soulwax. Le festival accueille comme toujours de nouveaux talents prometteurs comme Juicy, Polo & Pan ou L'Impératrice.

Où ? 7370 Dour

Quand ? Du 11 au 15 juillet

Plus d'info : le site web du Dour Festival