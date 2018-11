Les 8 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

La Wallonie regorge de producteurs et artisans qui, chaque jour, s’attachent à révéler les saveurs et l’authenticité d’un terroir riche et diversifié … Venez les découvrir lors du plus grand marché des produits du terroir indoor les 10 et 11 novembres prochains au Louvexpo à La Louvière. Animations gourmandes, ateliers zéro déchet, ferme pédagogique seront au rendez-vous de ces 2 jours placés sous le signe de la gourmandise. L'occasion de rencontrer plus de 110 producteurs et de faire le plein de produits du terroir .

Ganymed Goes Brussels

Vivez l‘art de façon inédite: les grands maîtres de l‘art ancien vont bousculer vos sens! Théâtre, musique, danse et performances vous invitent à explorer le présent à travers le passé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Laissez-vous séduire et faites partie du spectacle à couper le souffle Ganymed goes Brussels.

Neuf auteurs et compositeurs contemporains s’inspirent des Grands Maitres dans le but de créer des œuvres originales. Leurs textes et créations se transformeront alors en représentations théâtralesbrèves, mais uniques. Chaque soir un ensemble d’acteurs, de musiciens, de chanteurs mais aussi de danseurs interpréteront ces représentations simultanément et plusieurs fois de suite avec les œuvres d’art du Musée Old Masters comme toile de fond.

Venez-vous balader dans les Musées et découvrir le fascinant univers de Ganymed.

Quand ? Première représentation le 11 novembre, de 18h15 à 23h. Autre représentation le 18/10, 25/10, 08.11 | 15.11 | 22.11 | 11.12

Où ? Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Rue de la Régence, 3, 1000 Bruxelles

Plus d'informations : https://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2018/10/11/ganymed-goes-brussels