Les 7 surprises du week-end, en Wallonie et à Bruxelles

Vous avez été nombreux à partager des événements dans notre agenda participatif. Vivre Ici en a sélectionné quelques-uns… Laissez-vous tenter par ces activités en Wallonie et à Bruxelles !

Un tapis de fleurs, de nombreux concerts, des vieux tracteurs et du cinéma sous les étoiles, voila de quoi occuper votre week-end avec de belles surprises!

A l'occasion du 20ème anniversaire de l'inscription de la Grand-Place au patrimoine mondial de l'Unesco , le célèbre Tapis de Fleurs sera entièrement placé sous le signe du Guanajuato , une région mexicaine ayant une culture et une tradition florale particulièrement riches.

Une balade gourmande à Namur

Vous aimez marcher et vous êtes gourmand? Cette balade est faite pour vous. Elle va vous emmener à la découverte de Namur pendant 2H et ce d'une façon très originale grâce à des haltes sucrées. Au menu de la dégustation, trois mini-desserts, un jus de fruits et un péket.

Où? Rendez-vous à l'Office du Tourisme

Quand? Ce samedi 18 août à 14h30.

