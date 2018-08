Les 7 incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Festival Esperanzah

Le cadre idyllique de l’Abbaye de Floreffe accueillera ce week-end le festival Esperanzah. L’ambiance s’annonce exceptionnelle et l'affiche s’avère plus qu’alléchante : Jain, Bernard Lavilliers, Roméo Elvis, Gaël Faye, Acid Arab, Grand Corps Malade, Her, Mélissa Laveauxet bien d’autres vous promettent un moment d'exception en leur compagnie.

Où ? Abbaye de Floreffe, 5150 Floreffe

Quand ? Du 3 au 5 août 2018

Plus d’infos : www.esperanzah.be