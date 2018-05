Les 7 incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Quel est le meilleur moment de la semaine ? Le weekend, assurément ! Mais puisqu’il est parfois difficile d’y voir clair parmi tous les événements que notre région et capitale ont à proposer, Vivre Ici a sélectionné quelques activités qui valent le détour… Voici nos 7 incontournables en Wallonie et à Bruxelles ! N’oubliez pas que vous pouvez nous faire part d’un événement ou d’une activité qui aura bientôt lieu près de chez vous. Pour cela rien de plus simple : rendez-vous dans l'agenda en ligne de Vivre Ici!

Festival Give Music a Chance à Waterloo Give Music a Chance Festival - © Geert "Joindre l’utile à l’agréable" pourrait être la devise du festival Give Music a Chance, qui se tiendra ce samedi 26 mai à Waterloo. Car si l'événement offre aux festivaliers le plaisir de voir plusieurs groupes sur scène (Pale Grey, Samir Barris, Piano Club, Great Mountain Fire,..), son but premier est de faire vivre la musique partout. Fruit de l’association entre les ASBL Waterloo Sessions et Music Fund, il tente de donner accès à la musique à des enfants qui n’ont que peu d’opportunités de s’exprimer via l’art. Envie de les soutenir ? Les billets pour le festival sont disponibles ICI. Sur place, il sera également possible sur de faire don de vos vieux instruments de musique. Ils seront réparés si besoin et envoyés à des écoles partenaires, situées dans des pays en voie de développement ou en zones de conflit. Où ? 5 Square d'Argenteuil 5 1410 Waterloo Quand ? Samedi 26 mai Plus d’infos : www.givemusicachance.eu

Les 20 km de Bruxelles 20km de Bruxelles - © 20km Les 20km de Bruxelles ne sont plus à présenter. Depuis presque quarante ans, ils relient chaque année les plus beaux monuments bruxellois. L’an dernier, plus de 40.000 coureurs de 130 nationalités différentes avaient pris part à la course. Aurez-vous l’endurance nécessaire pour venir à bout du circuit ? Où ? Départ au Parc du Cinquantenaire Quand ? Dimanche 27 mai Plus d’infos : www.20kmdebruxelles.be

Aller boire un verre à la Casa Corona Les 7 incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles - © Tous droits réservés Du 16 mai au 10 juin, Corona a investi une maison de maître de 2 étages et l'a relooké en mode jungle urbaine. Le jardin verdoyant et la cabane en bois où l'on sert des cocktails à base de bière sont une évasion peu commune dans le centre de Bruxelles. On adore qu'ils ne se soient pas contenté de mettre des palmiers et des balançoires mais qu'ils proposent carrément des workshop (on a ramené une plante dans une bouteille), des soirées DJ (bonjour Polo et Pan), un jeu de réalité virtuelle (un peu chaotique il faut le dire). Elle sera ouverte du mercredi au dimanche et promet un agenda remplit de multiples activités : workshops (photos, culinaires, etc), conférences, live bands et DJ’s les vendredis et samedis. Où ? Rue Royale 290, 1210 Bruxelles Quand ? Du 16 mai au 10 juin Plus d’infos : https://www.facebook.com/CasaCoronaBrussels