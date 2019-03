Les 7 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Le salon International du chat

Le Hall du Ceva accueille ce week-end du côté de Ath la 31ème édition du Salon du Chat.

Venez admirer plus de 300 chats exceptionnels et leurs propriétaires venus non seulement de Belgique mais aussi de l'étranger.

Plus de 30 races seront représentées du plus grand, le Maine Coon, au plus petit, le Singapura. Mais seront également présents : le Lykoi et le très rare Ocicat.

Un bulletin de vote sera remis à l'entrée à chaque visiteur afin d'élire le "Coup de Cœur du Public" et distribution de petits cadeaux.

Où : Hall Ceva Chemin Des Primevéres 7800 Ath

Quand : Samedi et dimanche de 10:00 à 18:00

Prix : 5€ / gratuit pour < 6 ans et personnes à mobilité réduite

Plus d'informations : par ici