Les 7 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Envie de sortir ? De faire des découvertes ? Vivre Ici vous a compilé une série d’activités à Bruxelles et en Wallonie qui auront lieu du 15 au 17 février ! De la littérature, des expos, des dégustations, etc... Il y en a pour tous les goûts !

La Foire du Livre de Bruxelles

C'est l'événement incontournable à Bruxelles cette semaine. La Foire du Livre investira le site de Tour et Taxis du 14 au 17 février. Gratuit depuis 2016, ce festival de la littérature s'ouvre à tous les publics... et à tous les lecteurs. Au programme de ces 4 jours : des ateliers, rencontres, lectures, expositions, spectacles, dégustations culinaires, animations, signatures, concerts et projections...

Cette année devrait faire événement, puisque c'est la 50è édition de la foire du Livre. Pour 2019, c'est la Flandre qui sera mise à l'honneur sous la devise “Flirt Flamand”. Les écrivains flamands viendront flirter avec le public francophone grâce à une programmation dynamique et diversifiée qui entend jeter une passerelle entre Belges néerlandophones et francophones qui aiment les livres.

Quand ? Du 14 au 17 février, de 10 à 19h (jusqu'à 22h vendredi)

Où ? Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles

Plus d'informations : https://flb.be/