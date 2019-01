Les 7 activités immanquables ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

Une comédie musicale pour les 3-8 ans à Liège

Ce week-end, Les Déménageurs font escale au Palais des Congrès de Liège pour 4 représentations de leur spectacle pour toute la famille ! Lili et ses frères sont présents sur la scène musicale depuis plus de 15 ans. Leurs spectacles s’adressent aux petits de 3 à 8 ans et à leurs parents. Ils mêlent humour, mouvements et bonheur musical avec des tendances folk-rock.

Quand ? Le samedi 5 janvier à 14h et 17h et le dimanche 6 janvier à 11h et 15h.

Où ? Palais des Congrès de Liège Esplanade de l'Europe, 2 à 4020 Liège.

Plus d'informations : http://www.lesdemenageurs-officiel.be/