Les 6 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Expo photo Lee Jeffries à Villers-la-Ville

Du 15 février au 26 mars, l’Abbaye accueille en ses murs séculaires l’exposition de photographies Portraits de Lee Jeffries. Le célèbre artiste britannique expose 32 photos en noir et blanc et grand format de sans-abris.

C’est une rencontre marquante avec une jeune fille sans abri dans les rues de Londres qui a changé le destin et la démarche artistique de Lee Jeffries. Depuis, les SDF sont devenus le sujet principal de cet ancien photographe de manifestations sportives dorénavant spécialisé en street photo.

Il utilise exclusivement le noir et blanc. Le jeu avec les ombres et les lumières transcende le regard et les visages de ses modèles. Une façon pour l’artiste de transmettre au spectateur le vécu et les émotions des sans-abris avec lesquels il a noué une relation de confiance.

Lee Jeffries utilise son art pour attirer notre attention sur les sans-abris et recueillir des fonds afin de les aider. La passion de ce photographe de l’humanité est devenue la mission de sa vie.